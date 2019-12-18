Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gökhan Çıra'yı suçladı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrası yaşanan kavgaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz, Tuzlaspor - Galatasaray maçının ardından yaşanan olaylar sebebiyle Gökhan Çıra'ya ağır sözler kullandı.

'' YEDEK KULÜBESİNDE OYUNU PROVOKE ETMESİ HOŞ OLMADI''

''Ben teknik direktör ve oyunculara cevap verecek noktada değilim. Gördüğümüz şu ki bilinçli bir şekilde, ameliyattan yeni çıkmış bir oyuncunun oynayamayacağı bilinir bir şekilde yedek kulübesinde oyunu provoke etmesi hoş olmadı.''

''KÜFÜRLERLE SALDIRDI!''

''Tuzlaspor Başkanı da yanımdaydı. Şok halde izledim. Rakip takım teknik heyetinin tribünleri neredeyse sahaya inmelerini sağlayacak tahrike girmeleri beni çok üzdü. 6222 ve Türk futbolu için söylüyorum. Türk futbolundan virüslerin temizlenmesi gerek! Hande Sümertaş'a küfürlerle saldırılması bir utanç!''