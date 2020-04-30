Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı.

Halsizlik ve yorgunluk şikayetleri nedeniyle hastaneye götürülen Mustafa Cengiz'e ilk olarak koronavirüs testi yapıldı.

KORONAVİRÜS TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi. Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN MUSTAFA CENGİZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kulüpler Birliği yaptığı açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’in hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." dedi.

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

Mustafa Cengiz, (d. 25 Aralık 1949, Nizip, Gaziantep) Türk iş adamı ve eski bürokrat. 37. ve şu anki Galatasaray SK başkanıdır.

Gaziantep ilinin Nizip ilçesinde doğdu, ilk ve orta öğrenimini doğduğu yerde aldı. Gaziantep Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi girdi, buradan mezun olduktan sonra Köy-Koop Merkez Birliği'nde kurucu uzman olarak görev yaptı, daha sonra TANSA genel müdürlüğünü yaptı. 12 Eylül Darbesinden sonra memuriyetten ayrılarak Ortadoğu ülkelerinde çalışmaya başladı.

Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası'nda genel başkanlık yaptı, İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği görevini üstlendi. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliğini yaptı. 20 Ocak 2018 tarihinde Galatasaray SK başkanı seçildi.

İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmekte olup, evli ve bir çocuk sahibidir.