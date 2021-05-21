Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz son noktayı koydu: Aday olmayacağım

Galatasaray Mustafa Cengiz, 21 Mayıs Cuma günü saat 14.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında gündemle ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Galatasaray ikinci defa rekorla aynı puanla şampiyonluğu kaçırdı. Bu ikinci kez oluyor. Diğer Semra Hanım Sezonu değildi galiba. Bu seçim Galatasaray'ın test seçimi olacak. Galatasaray vefalı mı, Galatasaray fedakar mı? Bunlar test edilecek. Benim desteklediğim insanlar takdir edilmezse şaşırırım. Ben kimseye şuna oy atın falan demem. Sadece kendim için değil, ama emek veren diğer arkadaşlarım da takdir görmezse eğer camiadan kırgınlık duyarım. Başta Abdürrahim kardeşim burada maddi manevi olarak büyük destek sağlamıştır.

"FATİH TERİME'E O KONU YANLIŞ ANLATILMIŞ"

Ben sevgili Fatih Terim'e Bodrum'a giderken, ABD'ye giderken uçak bilet paralarını kulübe ödettiriyor diye bir şey demedim. O konu yanlış anlatılmış. Yaptığınız esprileri, ironileri anlamıyorlar... Hemen hocaya taşıyorlar.

Nisan ayı dışında futbolculara borcumuz yok. İki futbolcumuz problemliydi. Birini ihraç ettik, yönetime hakaret ettiği için. Kötü oynadığı için ihraç etmedik. Taraftara kalsa bir an evvel gönderin diyorlardı. Aynı taraftarların bir bölümü 'Niye gönderdiniz?' dedi.

"BAŞARILI OLAMADIK, AÇIK KONUŞUYORUM"

Taraftardan özür dilerim. Şampiyonlar Ligi'ndeki iki sezondan ötürü. Başarılı olamadık, açık konuşuyorum. Ya orta saha yoktu, ya forvet yoktu, ya defans yoktu. Defans yokken en az golü yedik, forvet yokken en çok golü attık. Açın bakın istatistiklere.

Üç liste vermiş ya, o üç liste seçime girebilir. Tüzükte açık olarak, tam okumuyorlar. 'İptal' yazıyor. Biz bunu değerli hukukçularla konuştuk zaten. Günlerce konuştuk. Biz sorumluluk sahibiyiz. Ben girmeyeceğimi ilan ettim zaten. Işın Çelebi adaylık koydu giremeyecek. Belki başka değerli adayımız çıkacak. Ben ertelemeyi o yüzden yapmadım. Yusuf bey günlerce bunu çalıştı. Banane ya zaten girmiyorum. Ben bu gece hastanede yattım. B-C vitamin yüklediler. 6 gündür baş ağrısı çekiyorum.

"BAŞKAN OLACAKLARA ŞİMDİDEN SÖYLÜYORUM, CEPLERİNİ HAZIRLASINLAR"

Her ay 300 sırf harcamamız var yönetimden. Belgesiz. Bize para yok diyorsun diyecek. Başkan olacaklara şimdiden söylüyorum. Ceplerini hazırlasınlar. Fatih Hoca diyor ya... Yazlığım vardı onu da sattık hanım da bana kızıyor. Evlenme programından mı evlendik dedim.

"DENETLEME KURULU'NUN İBRA EDİLMEMESİ BENİ ÇOK ÜZDÜ"

İbra edilmememiz beni üzmedi, bu siyasetti çünkü. Beni sevmeyenler iyi hazırlanmıştı, biz hazırlanmadık. Ama Denetleme Kurulu'nun ibra edilmemesi beni çok üzdü. Ben Dursun Bey'e hiçbir zaman hakaret etmedim. Her konuşmamda önce teşekkür ettim. Galatasaray'da takdir edilecek hiç laf duymadım. Sizin Allahınız var mı? Tövbe tövbe ya. Özür dilerim ağzımdan kaçtı.

Mustafa Cengiz'in şahsi kefaleti: 786 M ₺

Abdurrahim Albayrak'ın şahsi kefaleti: 456 M ₺

Yusuf Günay'ın şahsi kefaleti: 330 M ₺

Toplam: 1 milyar 572 milyon ₺

Ceyhun Gülselam'ın parasını ödedik. Menajeri bizi icraya verdi, transfer tahtamız kapandı. Şok yaşadı. Vermez diyorduk, vermiş adam. Onlar da sıkışıyorduk. Elmander'le Lorik Cana'ya para ödedik.

"GS ADASI, 100 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE KATKI SAĞLAYACAK"

Galatasaray Adası'nda davayı ilk kez kazandık. Dünya birbirine girdi. Sayısal olarak, itibar olarak, güç olarak Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu, spor kulübü Galatasaray'dır. Güneş çatısı kuruyoruz, hiç bahseden var mı? 25 sene boyunca, 100 milyon TL'nin üzerinde katkı sağlayacak. İzinler tamamlandı, inşasına başlanacak.

Socios ile Fan Token anlaşması yaptık. 4 yıllık sözleşmemiz var. 10 milyon dolar gelir elde ettik. Sadece Beşiktaş maçında 12 milyon Euro hacim oluşmuş.

"ÜNAL AYSAL BAŞARILIYDI"

Ünal Aysal hakkını vereyim çok başarılıydı. 28 kupa aldı. Biz 30 kupa kazandık. İki kez şampiyon olduk. Birini Tudor'un takımıyla yaptık diyorlar. Birini hocamız yaptı, bizim hiç katkımız yok. Paraları Nijerya hükümeti verdi...

BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Adaylık konusunda net söylüyorum. Ben diyorum ki benim yönetimimden biri, tabii ki herkes değil. Biri aday olursa onu destekleyeceğim. Aday olmayacağım. Üçü de hayır dedi ama teklifim sürüyor. Abdurrahim Bey, Yusuf Bey ve Kaan Bey... Bu seçimde aday olmalarını istiyorum."

FATİH TERİM, GALATASARAY'DA KALAKACAK MI?

"Sevgili Fatih Terim Hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum. Ben hocayı arıyorum, 'şunu dedin mi?' diye soruyorum. Sana hakaret etmişsem direkt ara bana sor. Siz hem yargıç, hem savcı, bir de üstüne basın sözcüsü olursanız olmaz.

Fatih hocamız konuşurken beni buz etti. Yusuf yerinden fırladı, benim gözlerim fal taşı gibi açıldı. 'İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar'

Detaylar gelecek...

Kaynak: Bölge Gündem, Fanatik.