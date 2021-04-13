Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den imalı gönderme: Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray TV'de saat 15.00'de başlayan Gündem Özel programına katıldı. Futbol gündemini değerlendiren Cengiz, kendi maçlarında ve diğer maçlarda yaşanan hakem hatalarına değinirken şampiyonluk yarışı ve mayıs ayında yapılması planlanan seçimli olağan genel kurulla ilgili konuştu.

Başkan olduktan sonra diğer takımların da maçlarını izlemek durumunda kaldığını belirten Cengiz, kendi maçlarının cuma günü olduğunu ifade ederek, "Cumartesi ve pazar günü izlediğim maçları yarım bırakıp dinlenmeye çıktım. İnsan tiyatroyu görüyor. Tiyatro derken de bir kurgu bu. Tiyatro bir eserdir, emek verilir. Toplumsal bir hiciv, mesaj verilir. Maalesef bu tiyatro bile değil, komedi. Aşmış onu artık. Önceden yazılmış ama sanki bir yere doğru yazılmış." dedi.

Büyük takımlar gol yediğinde neticeyi artık tahmin ettiğini kaydeden Cengiz, "Son 3-4 haftadır kesin tahmin ediyorum ve yanılmıyorum da. Onun için izlemiyorum. Aynı sıkıntıyı beynimde yaşadıktan sonra bir de görsel olarak yaşamak insanı rahatsız ediyor." diye konuştu.

Hakemlerin VAR sisteminin etkisi altında kalmaması gerektiğini aktaran Cengiz, "Ali Palabıyık'ın üzerinden bütün hakemlere sesleniyorum. VAR'a gidin ama esiri olmayın. Haksız bir kararı bizim lehimize de vermeyin, çünkü öbür camiayı ayağa kaldıracaksınız." şeklinde görüş belirtti.

"VAR KONUŞMALARI NEDEN YAYINLANMIYOR"

Cengiz, hakemlerin toplumsal gerginliğe sebep olmaması gerektiğini kaydederek, "Bundan sonra orta hakemlere değil, VAR'a bakın. VAR odasına telefon giriyor mu, VAR konuşmaları neden yayınlanmıyor? Telefon sokan var mı, kısa mesaj atan var mı? Merak ediyorum." diye konuştu.

"BÖYLE MİLİTAN BİR VAR HAKEMİ DÜNYADA YOK"

Fatih Karagümrük maçında Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı ve hakem Ali Palabayık'ın penaltı verdikten sonra VAR kararıyla kararından döndüğü pozisyonu değerlendiren Cengiz, şunları söyledi:

"Ben burada Ali Palabıyık'a asla kızamam. Net çünkü, görüyor kararını veriyor. Enteresan olan, kendini asıl hakem gören Suat Arslanboğa, 'Hayır, gel bak. Kesinlikle penaltı değil, kendisi düştü.' diyor. Hiçbir Karagümrüklü oyuncu itiraz etmiyor, sadece 'Bana kırmızı verme' diyor, sarı kart verse yetecek. Böyle militan bir VAR hakemi dünyada yok. Benim bu sözlerim üzerine açıklama yapacaklar. Açıklama yaparlarsa lütfen bütün konuşmaları canlı yayına versinler. İtiraz edilen konuları açık versinler, ama küfür, hakaret varsa, veremeyiz derseler saygı duyarım."

"MAÇLARIN NETİCESİNİ VAR HAKEMLERİ BELİRLEMEYE BAŞLADI"

Merkez Hakem Kurulunun (MHK) içinde VAR organının oluştuğunu iddia eden Cengiz, "Artık maçların neticesini orta hakemden ziyade VAR hakemleri belirlemeye başladı. Bu, sona doğru daha da artmaya başlayacak." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonunun iyi niyetle çalıştığını aktaran Cengiz, MHK'nin içinde VAR hakemlerinin "kemikleşmemesi" gerektiğini savundu.

"MHK KONTROLÜ KAYBETMİŞ DURUMDA"

MHK'nin görevini yapmadığını ileri süren Cengiz, "Bundan da bana ceza vereceklerse versinler. MHK'nin içindeki hizipler MHK'yi peşinden sürüklüyor. Kontrolü kaybetmiş durumda MHK yönetimi. MHK, maalesef fonksiyonunu yitirmiştir. Serdar Tatlı oradan ayrılsın. Bunda iyi niyet aramam. Kötü niyet ve kötülük ararım. MHK artık gücünü yitirdi." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN AYAĞA KALKMASI GEREK"

Ligin bitimine 8 hafta kaldığını hatırlatan Cengiz, şampiyonluk yarışıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp, Galatasaray'ın elinde. Oynamalıyız, terimizin son damlasına kadar mücadele etmeliyiz. Yedlin sakatlandığında başında 10 futbolcu olmalıydı, golümüz verilmediğinde en az 10 oyuncumuz itiraz etmeliydi. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Futbolcuların haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın umurunda değil. Profesyonelce bakıyor. Ben izlerken çıldırıyorum."

BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Cengiz, mayıs ayında yapılması planlanan seçimli olağan genel kurulla ilgili soruya ise "Pandemi var. Çekilemiyorum. Çünkü kayyum gelecek, biliyorum. Seçim yapamıyoruz. Ölümüne mücadele ederim, yeter ki seçimler açılsın. Özgür seçimler olunca her şeyi görecekler. Beni bir adım geri çektiremezler." yanıtını verdi.