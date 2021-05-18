2021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1085705012021 Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1092101142021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1079103342021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1025101052021 Necmettin Erbakan Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107010573Aydın Şimşek kimdir? | Agit Bismil kod adlı terörist Aydın Şimşek öldürüldü mü?2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1001301732021 Nişantaşı Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2045105762021 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101990018Son dakika | Kırmızı kategoride yer alan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. GALATASARAY
  4. Galatasaray başkanlık seçim tarihi belli oldu mu? | Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray başkanlık seçim tarihi belli oldu mu? | Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabında Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısına ilişkin flaş bir açıklamada bulunuldu. Peki Galatasaray başkanlık seçim tarihi belli oldu mu? | Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Ayrıntılar haberimizde...

Galatasaray başkanlık seçim tarihi belli oldu mu? | Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabında ve resmi internet sitesinde Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısına ilişkin flaş bir açıklamada bulunuldu. Peki Galatasaray başkanlık seçim tarihi belli oldu mu? | Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...4,

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabında Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada seçim tarihi ve saatine ilişkin bilgiye de yer verildi.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Derneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün “OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu

Gündem

Açılış,
Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşması,
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi,
Seçimler;
Kulüp Başkanı
Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri 
Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri 
Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri
Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri   
Kapanış"

Galatasaray başkanlık seçim tarihi belli oldu mu? | Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT