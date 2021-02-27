Galatasaray BB Erzurumspor maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan mücadelede Galatasaray BB Erzurumspor'u konuk edecek. Maça kısa süre kala her iki takımın da ilk 11 kadrosu belli oldu. İşte Galatasaray - BB Erzurumspor maçı canlı izle linki...

GALATASARAY - BB ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

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Alanyaspor maçında sahaya sürdüğü 11'de değişiklik yapmayan Teknik Direktörü Fatih Terim, aynı kadroyu bu akşam sahaya çıkaracak. Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile Çaykur Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili 3 maç ceza verilen Oğulcan Çağlayan karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. BB Erzurumspor ile oynadığı üç Süper Lig maçını da kaybetmeyen Galatasaray, rakibini konuk ettiği tek karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 15 maçı kaybetmeyen Galatasaray, son yenilgisini Ağustos 2015'te Osmanlıspor'dan aldı.

Süper Lig'in geride kalan 26 haftalık bölümünde 25 maç oynayan Galatasaray, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa

Erzurumspor: Göktuğ, Butko, Da Costa, Adolphe, Leo, Omolo, Osman, Buğra, Cenk, Aatıf, Gomes.

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçında sahaya sürdüğü 11'de değişiklik yapmadı.



Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Şener, Taylan, Babel, Falcao, Belhanda, Linnes, Donk, Kerem, Feghouli

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligde çıktığı 25 maçın 6'sını kazanırken, 7'sinde berabere kaldı, 12'sini de kaybetti. Mavi-beyazlı ekip, 26. haftayı 25 puanla 17. sırada bitirdi.

Süper Lig tarihinde İstanbul takımlarına rakip olduğu 16 maçın sadece birini kazanabilen BB Erzurumspor, tek galibiyetini son karşılaşmada Kasımpaşa'yı yenerek aldı.

Süper Lig'de oynadığı son yedi maçta puan kaybetmeyen Galatasaray, en son Aralık 2019-Mart 2020 arasında sekiz maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Mesut Bakkal göreve geldikten sonra çıktığı beş deplasman maçında 10 puan toplayan BB Erzurumspor, sezonun ilk yedi dış saha karşılaşmasında 6 puan toplayabilmişti.

Bu sezon en fazla Süper Lig maçında kalesini gole kapatan takım olan Galatasaray, 2014/15'ten bu yana sadece bir sezonda daha yüksek sayıya ulaştı. Bu sezon Süper Lig'de attığı dört golü de maçların ilk yarılarında kaydeden Emre Kılınç, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada da BB Erzurumspor karşısında Galatasaray'ı öne geçiren golü atmıştı.

BB Erzurumspor santrforu Oltan Karakullukçu, bu sezon Süper Lig'de attığı tüm golleri oyuna sonradan girdiği karşılaşmalarda kaydetti. Bir Süper Lig sezonunda daha fazla gol kaydeden son yedek oyuncu Mustafa Pektemek. Mesut Bakkal'a rakip olduğu ilk Süper Lig maçını kaybeden Fatih Terim, daha sonraki üç karşılaşmada meslektaşına puan vermedi. Galatasaray'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçını toplam 14 gol yiyerek kaybeden Mesut Bakkal, teknik direktörlük kariyerinde sarı-kırmızılı ekipten üst üste dört yenilgi almadı.