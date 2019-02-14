Galatasaray - Benfica maçı CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray bu akşam kendi sahasında Portekiz'in güçlü takımı Benfica ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Benfica maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray - Benfica'nın ilk 11'leri ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

GALATASARAY - BENFICA MAÇI CANLI ANLATIM

GALATASARAY 0-1 BENFICA

Not: Tüm pozisyonlardan haberdar olmak için belirli aralıklarla haber sayfasını yenileyiniz...

51'

Seferovic, sol çaprazdan yerden şansını denedi. Top kaleci Muslera'da kaldı.

50'

Ndiaye, Fernandes'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

49'

Ndiaye'nin kaptırdığı topla hızlı başlayan Benfica atağında Seferovic, savunmanın arkasına sarkmaya çalıştı. Luyindama izin vermedi ve topu kaleci Muslera'ya kazandırdı.

48'

Sakatlanan Salvio yerini Gabriel'e bıraktı.

47'

Galatasaray ikinci yarıya baskılı bir başlangıç yapmaya çalışıyor.

46'

İkinci yarı başladı.

45'

İk yarının sonunda en az 1 dakika uzatma oynanacak.

45'

İlk yarı bitti. İlk 45 dakika Benfica'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

45'

Sol kanattan Salvio'nun kullandığı köşe vuruşunda Diagne topu uzaklaştırdı.

44'

Sol kanattan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci boşa çıktı. Ceza sahasında yaşanan karambolde Benfica savunması topu uzaklaştırdı.

43'

Onyekuru, rakibinden çaldığı topla sol kanatta ilerleyip yerden orta yapmak istedi. Rakipten seken top kornere gitti.

42'

Belhanda'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Diagne'nin indirdiği topa arka direkte Fernando dokunmadı. Aut.

41'

Gedson Fernandes, Onyekuru'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

41'

Benfica savunmasının hatası ile topla buluşan Onyekuru rakibine çalım atmak isterken yerde kaldı.

40'

Fernando, oyun durduktan sonra topa vurduğu için sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Brezilyalı yıldız, Portekiz'de oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

39'

Galatasaray ilk yarının son bölümlerinde oyunu rakip yarı sahaya yıktı.

37'

Organize gelişen Benfica atağında Felix, sol çaprazdan ceza sahasına sokulmak istedi. Linnes izin vermedi.

37'

Hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Feghouli'nin vuruşu kaleye paralel gitti.

35'

Fernando ceza sahası dışından şansını denedi. Top kaleci Vlachodimos'da kaldı.

35'

Luyindama'nın harika ters topu ile sol kanatta Nagatomo topla buluştu. Ama rakibi araya girip toopu taca gönderdi.

33'

Galatasaray kanatları kullanarak Benfica savunmasını açmaya çalışıyor.

31'

Sol kanattan Felix, savunmanın arkasına sarkmak istedi. Luyindama vücuduna kullanarak rakibinin topla buluşmasına izin vermedi. Aut.

29'

Galatasaray, yediği beklenmedik gole karşılık vermek için oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya çalışıyor.

27'

GOL! Penaltı atışında topun başına geçen Salvio, yerden direk dibine bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

26'

PENALTI! Sol kanattan yapılan ortada hakem Marcao'nun ceza sahasında topla elle oynadığını tespit etti ve beyaz noktayı gösterdi.

25'

Belhanda'nın sol kanattan ön direğe dopru kullandığı köşe vuruşunda Vlachodimos, topu tek yumrukla uzaklaştırdı. Hakem bu pozisyonda Benfica kalecisine bir faul yapıldığını tespit etti.

24'

Tek paslarla hızlı gelişen Galatasaray atağında Onyekuru, sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Ama savunma araya girip topu kornere gönderdi.

23'

Galatasaray Ndiaye ile hızlı çıkmak istedi. Ama Dias, Ndiaye'yi faul yaparak durdurdu ve hızlı hücumu kesti.

22'

Linnes'in pasıyla Feghouli ceza sahasında topla buluştu. Dönerek topu önüne almak isterken savunmadan seken top Diagne'nin önünde kaldı. Diagne'nin dar açıdan yaptığı vuruş çerçeveyi bulmadı.

20'

Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda selen topla buluşan Feghouli'nin şutu çerçeveyi bulmadı.

19'

Sağ kanattan Linnes'in yerden ortasında Diagne ön direkte topa dokunmadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Onyekuru'nun vuruşunda top savunmadan sekip kornere gitti.

19'

Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Benfica savunması topu uzaklaştırdı.

18'

Ceza sahasına doğru kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topa Luyindama hareketledi. Kaleci Vlachodimos krtik bir hamle ile topu kornere çeldi.

16'

Karşılaşmada tempo oldukça yüksek. İki takım da topu kazandıkları zaman direkt kaleyi düşünüyor.

14'

Nagatomo'nun sol kanattan yaptğı ortada Ruben Dias, topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Seken topla Onyekuru ceza sahasına sokuldu. Şut açısını yaratıp vuruşunu yaptı. Top savunmadan sekti.

13'

Hızlı gelişen Benfica atağında Cervi, sol çaprazdan yerden bir vuruş yaptı. Top kaleye paralel gitti.

13'

Ndiaye'nin pasıyla sol kanatta hareketlenen Onyekuru, çalımlarla ceza sahasına sokulmak istedi. Ama topu kaybetti.

12'

Ceza sahasına doğru sokulan Felix, sol çaprazdan yerden şutunu çekti. Top kaleci Muslera'da kaldı.

10'

Sol kanada hızlı gönderilen topa Nagatomo hareketlendi. Yetişip ortasını da yaptı. Ama top kaleci Vlachodimos'da kaldı.

9'

Sol kanattan Cervi'nin ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Luyindama topu kafayla uzaklaştırdı.

7'

Belhanda'nın sol kanattan ceza sahası içine doğru kullandığı serbest vuruşta kaleci Vlachodimos topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Seken topu Onyekuru tamamamak istedi. Ama vuruşu çerçeveyi bulmadı.

6'

Cervi'nin sol kanattan ceza sahasına doğru kestiği topu Muslera, kalesini zamanında terkederek kontrol etti.

5'

Galatasaray savunmasının arkasına atılan topa Felix hareketlendi. Yan hakemin bayrağı havada. Ofsayt.

4'

Marcao'nun uzun pasıyla Onyekuru sol kanattan hareketlendi. Ama topa yetişemedi. Aut.

3'

Cervi'nin sl kanattan kullandığı köşe vuruşunda top arka direğe açıldı.

2'

Luyindama'dan topu çalan Seferovic, sol kanatta hareketlenip ortasını yapmak istedi. Savunmadan seken top kronere çıktı.

1'

Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.

GALATSARAY'IN İLK 11'LERİ...

Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.

BENFICA'NIN İLK 11'LERİ...

Vlachomidos, Dias, Corchia, Cervi, Ferreira, Gedson Fernandes, Seferovic, Felix, Florentino, Ribeiro, Salvio.

GALATASARAY BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında bu akşam Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano'nun yardımcılıklarını ise Roberto Alonso ve Diego Barbero Sevilla üstlenecek. Karşılaşmada Juan Yuste, dördüncü hakem olarak görev alacak.

Bu kritik müsabakanın canlı yayınlanacağı kanal ise beIN Sports 1 olarak açıklandı. Öte yandan Galatasaray ile Benfica arasındaki rövanş karşılaşması, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'de oynanacak.

GALATASARAY BU TURA NASIL GELDİ?

Avrupa'da sezona UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından başlayan Galatasaray, Portekiz'den Porto, Almanya'dan Schalke 04 ve Rusya'dan Lokomotiv Moskova ile yer aldığı grubu üçüncü sırada bitirerek, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda mücadele etme hakkı elde etti.

BENFİCA BU TURA NASIL GELDİ?

Portekiz temsilcisi Benfica ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, play-off turunda da Yunanistan'ın PAOK takımını eleyerek grup aşamasına yükseldi. Benfica, Almanya'nın Bayern Münih, Hollanda'nın Ajax ve Yunanistan'ın AEK takımlarıyla mücadele ettiği grubu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

DİAGNE MAÇTA FORMA GİYEBİLECEK

Sarı-kırmızılı takım, devre arasında kadrosuna kattığı oyunculardan Mbaye Diagne, Marcao ve Christian Luyindama'yı UEFA'ya bildirirken, Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'in ismi listede yer almadı. Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Mariano Filho, son antrenmanda takımla çalıştı.

PORTEKİZ EKİBİNDE KRİTİK EKSİKLER

Galatasaray'ın rakibi Benfica, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusunun yanı sıra 3 as futbolcusunu da İstanbul'a getirmedi. Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas, İstanbul kafilesinde yer almadı.

ASLAN'IN 278. RANDEVUSU

Galatasaray, Benfica maçıyla Avrupa kupalarında 278. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 277 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 106 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 375 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 412 gole engel olamadı. Galatasaray, Benfica ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

Galatasaray, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 75 maç yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bu organizasyonda oynadığı maçların 29'unu kazanırken 24'ünde berabere kaldı, 22'sinde yenildi. Galatasaray bu maçlarda 119 gol atarken kalesinde 98 gol gördü.

KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRMÜŞTÜ

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan organizasyonda 2000 yılında şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı takım, mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nda mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye futbolda Avrupa'daki ilk kupasını getirdi.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün 20.55'te, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Portekiz temsilcisi Benfica arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, saat 16.00'dan itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak. Otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak ve alternatif olarak sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında TEM kuzey yan yolu araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye doğrudan ve TEM kuzeyden güney varyantına akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.