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  4. Galatasaray Berkan Kutlu transferinde mutlu sona ulaştı!

Galatasaray Berkan Kutlu transferinde mutlu sona ulaştı!

Yeni sezon öncesinde yerli ve genç oyuncu ağını genişletmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda bir süredir Alanyaspor'un genç oyuncusu Berkan Kutlu'yu gündemine alan sarı kırmızılıların transferde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.

Galatasaray Berkan Kutlu transferinde mutlu sona ulaştı!

Fatih Terim dün yaptığı basın toplantısında, Galatasaray'da geleceğe dönük bir kadro kurarak iyi bir jenerasyon yakalamak istediğini belirtmişti. Bunun üzerine maliyeti Galatasaray'ı zorlayacak transferlerden uzak duran yönetim, yabancı sınırlamasını da göz önünde bulundurarak yerli ve genç oyunculara yöneldi.

Bir süredir sarı kırmızılı ekibin radarında olan ve temasların devam ettiği Berkan Kutlu transferi için flaş bir gelişme ortaya çıktı. Galatasaray'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladığı ifade edildi. 

Galatasaray Berkan Kutlu transferinde mutlu sona ulaştı!

KADROYA ALINMADI

Galatasaray'la anlaştığı ifade edilen genç oyuncunun takımı Alanyaspor, bugün Hatayspor ile bir hazırlık maçı gerçekleştirecek. Bu maç için kadroya alınmayan Berkan Kutlu'nun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ve Galatasaray'a gitmesinin kesinleştiği söylenildi.

TEKLİF ARTIRILDI

Sarı kırmızılı ekibin Berkan Kutlu için daha önce yaptığı teklifin Alanyaspor tarafından kabul edilmediği ve bu yüzden yeni bir teklif yapıldığı dile getirildi. Galatasaray, yaptığı yeni teklifte bonservis ücretini 3 milyon Euro'ya çıkardı.

Galatasaray Berkan Kutlu transferinde mutlu sona ulaştı!

İSVİÇRE'DEN TRANSFER EDİLDİ

Alanyaspor'un geçtiğimiz sezon İsviçre Ligi ekibi Sion'dan transfer ettiği oyuncunun şu anki piyasa değeri 3.30 milyon Euro.

Süper Lig'de Alanyaspor formasıyla 38 maça çıkan 3 gol ve 2 asistle oynayan Kutlu, Ümit Milli Takım formasını da 2 kez terletti.

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