Süper Ligde 42 haftalık maratonda 40.hafta heyecanı dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonluk şansını son ana kadar sürdürmek isteyen Galatasaray evinde, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ve izlemek isteyenler Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı izle linki şifresiz | Bein Sports 1 canlı yayın izle (8 Mayıs 2021) şeklinde aramalarda bulunuyor.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK 2021? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligin 40. haftasında oynanacak olan derbi müsabakası 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve Bein Sports HD1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEM KİM?

Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Mücadelede VAR 'da hakem Mete Kalkavan, AVAR'da ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.

Öte yandan ligin ilk yarısında oynanan derbi müsabakasını Beşiktaş, Josef De Souza ve N'Koudou'nun attığı gollerle 2-0 kazandı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Gedson, Babel, Emre Akbaba, Kerem, Halil

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Atiba, Josef, Ghezzal, Ljajic, Gökhan Töre, Larin.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE LİNKİ ŞİFRESİZ | BEİN SPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE (8 MAYIS 2021)

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki mücadele Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek. Mücadele ayrıca Bein Connect uygulamasından akıllı telefon ve bilgisayar üzerinden takip edilebilecek.

Bein Connect'e üye olmak için tıklayınız.