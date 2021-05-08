2021 İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1055103172021 Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1072103772021 İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1056906482021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1117104842021 Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2003105992021 Haliç Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2019904852021 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300411602Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı paylaşımı!2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2027126282021 Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201210173
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı izle linki şifresiz | Bein Sports 1 canlı yayın izle (8 Mayıs 2021)

Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı izle linki şifresiz | Bein Sports 1 canlı yayın izle (8 Mayıs 2021)

Süper Ligin 40.haftasında şampiyonluk düğümünü çözecek olan maçta Galatasaray - Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı izle linki şifresiz | Bein Sports 1 canlı yayın izle (8 Mayıs 2021) şeklinde aramalarda bulunuyor. İşte detaylar ...

Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı izle linki şifresiz | Bein Sports 1 canlı yayın izle (8 Mayıs 2021)

Süper Ligde 42 haftalık maratonda 40.hafta heyecanı dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonluk şansını son ana kadar sürdürmek isteyen Galatasaray evinde, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ve izlemek isteyenler Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı izle linki  şifresiz | Bein Sports 1 canlı yayın izle (8 Mayıs 2021) şeklinde aramalarda bulunuyor. 

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK 2021? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligin 40. haftasında oynanacak olan derbi müsabakası 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan  zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve Bein Sports HD1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI  HAKEM KİM?

Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Mücadelede VAR 'da hakem Mete Kalkavan, AVAR'da ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak. 

Öte yandan ligin ilk yarısında oynanan derbi müsabakasını Beşiktaş, Josef De Souza ve N'Koudou'nun attığı gollerle 2-0 kazandı. 

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Gedson, Babel, Emre Akbaba, Kerem, Halil

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Atiba, Josef, Ghezzal, Ljajic, Gökhan Töre, Larin.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE LİNKİ  ŞİFRESİZ  | BEİN SPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE (8 MAYIS 2021)

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki mücadele Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek. Mücadele ayrıca Bein Connect uygulamasından akıllı telefon ve bilgisayar üzerinden takip edilebilecek.

Bein Connect'e üye olmak için tıklayınız.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT