Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak 2021? Saat kaçta, hangi kanalda? Hakem kim?

Süper Ligde son haftalara girilirken şampiyonluk yarışında heyecan her hafta artıyor. Beşiktaş'ın 81 puanla lider olduğu ligde Fenerbahçe 76, Galatasaray ise 75 puanla rakibini takip ederken 40.hafta derbi müsabakasına sahne olacak. Galatasaray, evinde Beşiktaş'a konuk olacak. Bu kapsamda mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK 2021? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligin 40. haftasında oynanacak olan derbi müsabakası 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve Bein Sports HD1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEM KİM?

Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Öte yandan ligin ilk yarısında oynanan derbi müsabakasını Beşiktaş, Josef De Souza ve N'Koudou'nun attığı gollerle 2-0 kazandı.