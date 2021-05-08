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Galatasaray - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu!

Süper Ligin 40.haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maç olan Galatasaray ile Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu!

Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı konuk edeceği efsane derbinin ilk 11 listesi açıklandı.

GALATASARAY

Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Falcao.

BEŞİKTAŞ

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Atiba, Adem, Ghezzal, Larin, Gökhan Töre.

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Şampiyonluk yarışında oldukça kritik olan derbide Mete Kalkavan VAR hakemi olarak görev yapacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK 2021? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligin 40. haftasında oynanacak olan derbi müsabakası 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan  zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve Bein Sports HD1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI  HAKEM KİM?

Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Mücadelede VAR 'da hakem Mete Kalkavan, AVAR'da ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak. 

Öte yandan ligin ilk yarısında oynanan derbi müsabakasını Beşiktaş, Josef De Souza ve N'Koudou'nun attığı gollerle 2-0 kazandı. 

 

 

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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