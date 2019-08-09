Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye fark attı!

Galatasaray Kulübü, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 döneminde 30,5 milyon lira kar elde edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş.'nin 2018-2019 sezonu yıl sonu mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanmıştır." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yayımlanan finansal tablolarda, 30,5 milyon lira net kar açıklanmış olup gider hesaplarımız içerisinde, dipnotlarda da belirtildiği gibi, UEFA Finansal Fair Play yapılandırma anlaşması gereği tahakkuk eden 6 milyon avro (Yaklaşık 41 Milyon lira) ceza tutarı bulunmaktadır. Bu ceza tutarı olmasaydı karımız 71,5 milyon lira civarında gerçekleşecekti."

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN BÜYÜK ZARAR!

Yıllık bilançolarını KAP'a bildiren büyük kulüplerden Fenerbahçe 205 milyon 168 bin 695 TL, Beşiktaş ise 305 milyon 711 bin 408 TL zarar ettiğini duyurdu