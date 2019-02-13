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  3. Galatasaray - BLMA: 50-64

Galatasaray - BLMA: 50-64

GALATASARAY: Işıl Alben 6, Jefferson 15, Abdi 2, Grigalauskyte 16, Macaulay 4, Sinem Ataş 5, Şerife Onar, İnci Güçlü, İrem Topuz 2

Galatasaray - BLMA: 50-64

SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Gellert Kapitany (Macaristan), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)

GALATASARAY: Işıl Alben 6, Jefferson 15, Abdi 2, Grigalauskyte 16, Macaulay 4, Sinem Ataş 5, Şerife Onar, İnci Güçlü, İrem Topuz 2

BLMA: Bernies, Malashenko 8, Tchatchouang 15, Whitcomb 23, Wurtz 12, Bankole 2, Duchet, Trebec 4

1'İNCİ PERİYOT: 7-19

İLK YARI: 16-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 39-49

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu ilk maçında Galatasaray kendi sahasında Fransa temsilcisi BLMA'ya 60-54 mağlup oldu.

DHA

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