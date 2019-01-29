Galatasaray - Boluspor Türkiye Kupası maçı CANLI ANLATIM

Galatasaray Boluspor Türkiye Kupası maçı bu akşam kritik bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında bu akşam Galatasaray kendi sahasında Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Boluspor maçı canlı anlatımı haberimizde...

GALATASARAY - BOLUSPOR MAÇI TÜRKİYE KUPASI CANLI ANLATIM

GALATASARAY 0-0 BOLUSPOR

Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Kritik mücadele başlar başlamaz önemli pozisyonlar haberimize eklenecektir.

GALATASARAY'IN İLK 11'LERİ...

Galatasaray'ın 11'i: İsmail, Linnes, Ömer, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Donk, Selçuk İnan, Muğdat Çelik, Yunus Akgün, Sinan Gümüş

GALATASARAY-BOLUSPOR TÜRKİYE KUPASI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Boluspor maçı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak ve a2'den canlı yayınlanacak. Öte yandan, müsabakayı Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

TUR ATLAMA SENARYOLARI

Eşleşmede 15 Ocak'ta yapılması gereken ilk maç, kar yağışı nedeniyle bir hafta ertelenince rövanş karşılaşması da bir hafta ötelenmek zorunda kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Müsabaka, 1-0'lık Boluspor galibiyetinde uzatmalara gidecek. Konuk ekip, 1-0'lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur atlayan taraf olacak.

GALATASARAY'DA EKSİKLER VAR

Galatasaray'da sakatlığı süren Emre Akbaba, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda bulunan Yuto Nagatomo ile kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok, Boluspor'a karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekibin müsabakaya Süper Lig'de az süre alan futbolcular ve gençlerden oluşan bir kadro ile çıkması bekleniyor.

BOLUSPOR'A YENİ HOCA

Boluspor, teknik direktör Orhan Kaynak ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, teknik direktör Orhan Kaynak, yöneticiler ve yardımcı antrenörler katıldı.

Törende konuşan Çarıkcı, bir hafta önce teknik direktör Sait Karafırtınalar ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını hatırlatarak, "Bu süre içerisinde altyapı hocalarımızla Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray maçına, ligde de Tetiş Yapı Elazığspor maçına çıktık. Altyapı hocalarıma teşekkür ediyorum. Bizi iki maçta en iyi şekilde temsil ettiler." diye konuştu.

Çarıkcı, teknik direktör Orhan Kaynak ile görüştüklerini dile getirerek, "Görüşme sonucunda da Orhan Kaynak hocamızla sezon sonuna kadar anlaştık. İnşallah Ümraniyespor maçı ile de bir seriye başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarına da değinen Çarıkcı, transfer konusunda görüşmelerin sürdüğünü, perşembe gününe kadar istenilen transferlerin yapılacağını kaydetti.

Teknik direktör Orhan Kaynak ise sezon sonuna kadar Boluspor'un hedefleri doğrultusunda çalışma yapacağını belirterek, "Bu hedefe ulaşmak tek başına olmuyor. Oyuncularımız ve taraftarlarımızın katkılarıyla bu hedefe ulaşırız. Birlikteliğe önem veren bir ekibiz. Tek başına hiç kimsenin başarılı olamayacağını düşünerek, bunu da oyuncu arkadaşlarımıza hissettirerek, sezon sonunda mutlu sonu görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.