Galatasaray bu sezon iki maçta da Ankaragücü’nü yendi
Galatasaray, ligde bu sezon Ankaragücü ile oynadığı iki maçta 3 puan alan taraf oldu.
Galatasaray, ligde bu sezon Ankaragücü ile oynadığı iki maçta 3 puan alan taraf oldu.
Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda Galatasaray, MKE Ankaragücü ile oynadığı iki maçta rakibini mağlup etmeyi başardı. Ligin ilk haftasında Ankara'da oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, 3-1 kazanmıştı. 18. haftada Türk Telekom Stadyumu'daki karşılaşmadan Aslan, 5-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.
Kaynak: İHA
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