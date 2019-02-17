Galatasaray, bu sezon iki maçta da Paşa’yı 4-1 yendi

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de karşılaştığı Kasımpaşa'yı içeride ve dışarıda oynadığı maçlardan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı Belhanda'nın 1, Feghouli'nin de 3 golü ile 4-1 mağlup etti. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı da sarı-kırmızılılar, Garry Rodrigues'in 2, Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'in 1'er golü ile 4-1 mağlup etmişti. O maçta Paşa'nın tek golünü penaltıdan Mbaye Diagne kaydetmişti.

Kaynak: İHA