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Galatasaray bu sezon ikinci kez 6-0 galip geldi

Galatasaray, bu sezon ligde evinde oynadığı Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarından 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

Galatasaray bu sezon ikinci kez 6-0 galip geldi

Galatasaray, bu sezon ligde evinde oynadığı Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarından 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 6-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılıları bu sezon daha öncede ligin 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda mücadele ettiği Alanyaspor'u 6-0 mağlup etmişti.

Kaynak: İHA

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