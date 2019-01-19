Galatasaray bu sezon ikinci kez 6-0 galip geldi

Galatasaray, bu sezon ligde evinde oynadığı Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarından 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 6-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılıları bu sezon daha öncede ligin 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda mücadele ettiği Alanyaspor'u 6-0 mağlup etmişti.

Kaynak: İHA