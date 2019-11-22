Galatasaray bu sezon ligde 3. yenilgisini aldı
Başakşehir'e evinde mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki 3. yenilgisini aldı.
Başakşehir'e evinde mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki 3. yenilgisini aldı.
Süper Lig'in 12. Haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı ve bu sezonki 3. yenilgisini aldı. Aslan bu sezon daha önce ligin ilk haftasında Denizlispor'a 2-0, 9. haftada da Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmuştu.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT