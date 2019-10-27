Galatasaray bu sezonki ikinci yenilgisini aldı

Galatasaray, Beşiktaş yenilgisi ile ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetlerin 2'sini de deplasmanda yaşadı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 biten mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Aslan böylece ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Cimbom bu sezon ligin ilk haftasında yine deplasmanda Denizlispor'a kaybetmişti.

Galatasaray ayrıca ligde Kayserispor'u yenerken, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor ile berabere kaldı.

Kaynak: İHA