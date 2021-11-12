Süper Lig'de liderlik koltuğundan uzakta kalan ancak UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Galatasaray, Milli arada form tutmayı hedefliyor. Bu kapsamda TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile hazırlık maçına çıkacak olan sarı kırmızılı ekibin bu maçını izlemek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Galatasaray - Bursaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

GALATASARAY - BURSASPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Bursaspor hazırlık maçı 13 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 14.00'da başlayacak. Taraftarların Milli arada özlemle beklediği bu müsabaka İstanbul'da, Florya Metin Oktay Tesisleri Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - BURSASPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray - Bursaspor hazırlık maçı Galatasaray Youtube kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.,

Galatasaray Youtube kanalı internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.