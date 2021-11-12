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Galatasaray - Bursaspor maçı canlı izle | Galatasaray - Bursaspor hazırlık maçı YouTube canlı yayın izle linki

Milli maçlar nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından arayı iyi değerlendirmek isteyen takımlar hazırlık maçları düzenliyor. Bu kapsamda Galatasaray ile Bursaspor'un karşılaşacağı maçı izlemek isteyenler için Galatasaray - Bursaspor maçı canlı izle | Galatasaray - Bursaspor hazırlık maçı YouTube canlı yayın izle linki linki haberimizde...

Süper Lig'de liderlik koltuğundan uzakta kalan ancak UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Galatasaray, Milli arada form tutmayı hedefliyor. Bu kapsamda TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile hazırlık maçına çıkacak olan sarı kırmızılı ekibin bu maçını izlemek isteyen futbolseverler için Galatasaray - Bursaspor maçı canlı izle | Galatasaray - Bursaspor hazırlık maçı YouTube canlı yayın izle linki haberimizde... 

 

 

GALATASARAY - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE | GALATASARAY - BURSASPOR HAZIRLIK MAÇI YOUTUBE CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Galatasaray - Bursaspor hazırlık maçı 13 Kasım 2021 Cumartesi günü (bugün) saat 14.00'da başladı. Taraftarların Milli arada özlemle beklediği bu müsabaka İstanbul'da, Florya Metin Oktay Tesisleri Stadyumu'nda oynanıyor.

Galatasaray - Bursaspor hazırlık maçı Galatasaray YouTube, Bursaspor YouTube kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

Galatasaray Youtube kanalı internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY - BURSASPOR HAZIRLIK MAÇI YOUTUBE CANLI YAYIN İZLE

BURSASPOR YOUTUBE KANALINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

GALATASARAY - BURSASPOR HAZIRLIK MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: İsmail Çipe, Alpaslan, Van Aanholt, Babel, Assunçao, Oğulcan, Atalay, Aytaç, Marcao, Emre, Diagne.

Bursaspor: Erhan, Aykut, Luke Capan, Kubilay, Mert, İsmail Yüksek, Burak, Emirhan, M. Bruno, Acolaste, Hasan.

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