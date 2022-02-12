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  3. Galatasaray büyük bir hataya imza attı! Taraftarlar şaşkına uğradı!

Galatasaray büyük bir hataya imza attı! Taraftarlar şaşkına uğradı!

Skorun anlık 1-1 olduğu Galatasaray-Kayserispor maçının ilk yarı paylaşımında Yukatel Kayserispor yerine Yukatel Denizlispor anonsu yapıldı.

Galatasaray büyük bir hataya imza attı! Taraftarlar şaşkına uğradı!

Galatasaray'ın, Süper Lig 'in 25. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk ettiği maçın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ilk yarısında çalınan son düdükle beraber Galatasary'ın resmi sosyal medya hesabı büyük bir hata yaptı.

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan ilk yarı paylaşımında Yukatel Kayserispor yerine Yukatel Denizlispor anonsu yapılması sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilince hata kısa sürede düzeltildi. Ancak rakiplerinin diline düşmekten kurtulamadı...

Galatasaray büyük bir hataya imza attı! Taraftarlar şaşkına uğradı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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