Galatasaray-Çaykur Rizespor 0-4 | Galatasaray Çaykur Rizesporu mağlup etti!

Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray ve Çaykur Rizespor maçı sona erdi. Karşılaşmayı deplasman ekibi Galatasaray 4-0 kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray ilk dakikalardan itibaren Emre Kılınç, Feghouli ve Oğulcan ile etkili oldu ancak istenilen gol bir türlü gelmedi.

Aslan'nın gollerini 45'te penaltıdan olmak üzere 59 ve 79'da hat-trick yapan Mbaye Diagne ve 86'da Taylan Antalyalı kaydetti.

Ev sahibi Çaykur Rizespor'da Fernando Boldrin 77'de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Galatasaray 20 puan yükseldi. Çaykur Rizespor ise 12 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Emre Akbaba'nın ara pasında Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.

5. dakikada Emre Taşdemir'in sağdan ceza sahası içerisine yerden sert ortasında, kaleci Gökhan Akkan'ın boş durumdaki Diagne'den önde yatarak çeldiği topu defans oyuncusu uzaklaştırdı.

24. dakikada Galatasaray üç net pozisyondan yararlanamadı. Sol taraftan Emre Akbaba'nın ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Diagne'nin vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu çizgiden ayakları ile çıkardı. Pozisyonun devamında Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası çizgisi üzerinde dönerek vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, bu kez meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

31. dakikada Feghouli'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Diagne'nin penaltı noktasında plase vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

33. dakikada Moroziuk'un ceza sahası üzerine uzun pasında Skoda'nın göğsü ile indirdikten sonra vuruşunda top dışarı çıktı.

44. dakikada ceza sahası içerisinde Emre Akbaba ile topa yükselen Melnjak'ın pozisyonunu VAR'dan izleyen Atilla Karaoğlan penaltıya hükmetti.

45+2. dakikada Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın koltuk altından filelere gitti: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

GALATASARAY'DA 7 EKSİK

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 7 futbolcu forma giyemedi.