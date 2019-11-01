Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında kendi evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor, Bitigen'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Volkan Ahmet Narinç yapıyor. Mücadelede dördüncü hakem olarak Cihan Aydın görev alıyor. VAR hakemi ise Ali Şansalan.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR: 2 - 0

İlk atak Galatasaray'dan geldi. 2. dakikada Ryan Babel'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında Andone iyi yükseldi. Rumen oyuncunun kafa vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı.

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Yuto Nagatomo, yaklaşık 35 metreden kaleye şutunu gönderdi. Gökhan zorlanmadan topu kontrol etti.

Galatasaray, Babel'in kanadıntan Rizespor'u zorluyor. Hollandalı oyuncu, baskıyla Morozyuk'tan topu kaptı. Babel, ceza sahasına girmek üzereyken geriye doğru topu çevirdi, ancak araya giren Rizespor savunması tehlikenin büyümesini önledi.

GOL | Galatasaray golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram, ceza sahasına ortasını gönderdi. Andone'nin yükseldiği topa Talbi, kendi kalesine vurdu. Filelerle buluşan topun ardından Galatasaray, 1-0 öne geçti.

PENALTI | Golün ardından ataklarını sıklaştıran Galatasaray, 17. dakikada penaltı kazandı. Şener Özbayraklı'nın açtığı orta Meljnak'ın eline çarpınca hakem Abdulkadir Bitigen, tereddütsüz bir şekilde beyaz noktaya koştu. Topun başına geçen Babel, topu ve kaleci Gökhan'ı ayrı köşelere gönderdi, Sarı Kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. 2-0

26'da Çaykur Rizespor ilk kez tehlikeli geldi. Fernando Boldrin'in ceza sahası dışından yaptığı sert şutu Muslera, güçlükle kornere çeldi. Karadeniz ekibi gole yine yaklaştı. 28. dakikada Şener'in orta sahada kaybettiği topun ardından hızlı bir şekilde kontra atağa çıkan Çaykur Rize'de Diomande topu sol kanattan koşu yapan Oğulcan'a aktardı. Luyindama'yı çalımlayan genç futbolcu, yerden sert bir orta gönderdi. Muslera'yı geçen topa kimse dokunamayınca Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Marcao'nun yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkan Ahmet Çalık, 32. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle kenara alındı. Tedavisi saha dışında yapılan Çalık, oyuna devam etmesinde bir engel olmayınca geri döndü. 34. dakikada Muslera ile girdiği hava topu mücadelesinde Vetrih yerde kaldı. Sloven futbolcu, tedavisinin ardından oyuna devam etti.

41. dakikada Galatasaray, Babel'le tehlikeli geldi. Morozyuk'tan kurtulan yıldız oyuncu, sol kanattan ortasını yaptı. Kale önünde Nagatomo yükseldi ama kafa vuruşunu yapamadı. Arka direkte Rize savunması topu uzaklaştırdı.

SARI KART | İlk kart 43. dakikada çıktı. Çaykur Rizespor'un Fildişi Sahilili oyuncusu Diomonde, Ömer Bayram'a yaptığı müdahele nedeniyle sarı kart gördü.

İsmail Kartal, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Diomande'nin yerine Barış Alıcı oyuna girdi.

50. dakikada pozisyon esnasında sakatlanan Şener Özbayraklı, kendisini yere bıraktı. Galatasaray sağlık heyeti, kenara Şener'in oyuna devam edemeyeceği yönünde bir işaret yaptı. Arka adalesinde problem yaşayan tecrübeli oyuncunun yerine Mariano, oyuna dahil oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Şener, Luyindama, Ahmet, Nagatomo, Seri, Lemina, Ömer, Emre, Babel, Andone

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Attamah, Vetrih, Boldrin, Aminu, Oğulcan

GALATASARAY SIKINTILI DÖNEMİ GERİDE BIRAKMAK İSTİYOR

Bu sezon çıktığı 13 resmi maçta sadece 4 galibiyet alabilen ve rakip ağları 10 kez sarsabilen sarı-kırmızılı takım, evinde alacağı 3 puanla çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Ligde 6 haftalık galibiyet özlemini geçtiğimiz hafta Ankaragücü karşısında 2-0 kazanarak sonlandıran konuk ekip Çaykur Rizespor ise deplasmandan puanla dönerek galibiyetini taçlandırmak istiyor.

REKABETTE CİM BOM ÜSTÜN

Şimdiye kadar 39 kez karşı karşıya gelen ekiplerin mücadelelerinde Galatasaray 25 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken 8 müsabaka beraberlikle tamamlandı ve 6 karşılaşma da Çaykur Rizespor’un üstünlüğü ile sona erdi.