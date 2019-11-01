Galatasaray Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray, geçtiğimiz hafta derbi maçta Beşiktaş'a mağlup olmuştu. Sarı Kırmızılılar, bu hafta kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, taraftarı önünde üç puanı alarak moral depolamanın planlarını yapıyor. İşte, Galatasaray Çaykur Rizespor maçına ilişkin tüm ayrıntılar...

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Şener, Ahmet Çalık, Luyindama, Nagatomo, Seri, Ömer, Lemina, Emre Mor, Babel, Andone

Çaykur Rizespor (Muhtemel): Gökhan, Moroziuk, Aberhoune, Taibi, Melnjak, Attamah, Abdullah, Vetrih, Boldrin, Oğulcan, Samudio

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.