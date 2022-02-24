Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Galatasaray – Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...

GALATASARAY – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray – Çaykur Rizespor maçı 27 Şubat 2022 Pazar günü NEF Stadyumu'nda saat 19.00'da başladı. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Osman Gökhan Bilir yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Emre Kargın olarak görevlendirildi. VAR hakemi olarak ise Alper Ulusoy görev alıyor.

GALATASARAY – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Galatasaray – Çaykur Rizespor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

MAÇIN İLK YARISININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Çaykur Rizespor'da ceza sahası içinde Holmen'e baskı yapan Berkan'dan seken top yükseklik kazanarak altıpas gerisindeki Mustafa Muhammed'e geldi. Bu oyuncu uygun durumda topu kontrol etmekte zorlanınca şut açısını kaybetti. Mısırlı golcü, pasını sağındaki Emre Kılınç'a verdi. Emre'nin uzak köşeye plase vuruşunda top üstten auta çıktı.

5. dakikada sağ kanatta taç çizgisine yakın bölgede topla buluşan Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Kaleye yönelen top, üst direkten oyun alanına döndü.

8. dakikada Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes'in şık golüyle öne geçti. Sol kanattan ceza sahası yan çizgisi ile taç çizgisinin arasındaki bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Fernandes geçti. Dar açıya rağmen doğrudan kaleyi düşünen Portekizli orta saha oyuncusunun vuruşunda kaleci Pena'yı geçen meşin yuvarlak uzak köşeden iki direğin birleştiği yerden ağlara gitti: 0-1.

10. dakikada Cicaldau'nun sağ çaprazdan doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta, kaleci Tarık Çetin soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, savunmaya çarpan top az farkla yandan auta çıktı.

40. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını ceza sahasındaki Berkan Kutlu'ya aktardı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı bekletmeden geriden gelen Van Aanholt'a verdi. Hollandalı sol bekin, ceza sahası dışı sol çaprazda yerden vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

45. dakikada Kerem'in derinlemesine pasıyla ceza sahası içinde buluşan Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki Berkan'a bıraktı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki şutunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçta ikinci yarı oynanıyor.

Stat: Nef

Hakemler: Ümit Öztürk, Erdinç Sezertam, Osman Gökhan Bilir

Galatasaray: Pena, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Baiano, Holmen, Ponck, Eren Albayrak, Phiri, Fernandes, Yusuf Sarı, Boldrin, Boyd, Pohjanpalo

Goller: Dk. 8 Fernandes (Çaykur Rizespor), Dk. 40 Van Aanholt (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 9 Ponck, Dk. 43 Holmen (Çaykur Rizespor), Dk. 19 Elabdellaoui, Dk. 24 Emre Kılınç, Dk. 37 Mustafa Muhammed (Galatasaray)