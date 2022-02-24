Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Galatasaray – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

GALATASARAY – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray – Çaykur Rizespor maçı 27 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray – Çaykur Rizespor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray – Çaykur Rizespor maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Emre Kargın görev alacak.