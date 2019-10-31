Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

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Kaynak: DHA