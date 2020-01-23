Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Maç öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Sarı-Kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk ayak maçında, Rizespor ile 1-1 berabere kalmıştı. İşte maçla ilgili detaylar...
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Galatasaray: Okan Kocuk, Şener, Ahmet Çalık, Marcao, Linnes, Taylan, Lemina, Belhanda, Ömer, Sekidika, Adem Büyük
Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Abarhoun, Ivanildo Fernandes, Burak, Garmash, Oğuz Kaan, Vetrih, Sasse, Samudio, Oğulcan
İKİ TAKIMDAN BİRİ MAÇTAN GALİP AYRILMASI DURUMUNDA TUR ATLAYAN EKİP OLACAK
Rize'de oynanan ilk maç Emre Akbaba ile Fernando Boldrin'in karşılıklı golleri ile 1-1 sona ermişti. İki takımdan biri maçtan galip ayrılması durumunda tur atlayan ekip olacak. 0-0 beraberlik sarı-kırmızılılara yararken, 1-1'lik skor maçı uzatmaya götürecek. Diğer gollü beraberliklerde ise yeşil-mavili ekip adını bir üst tura yazdıracak
GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 20:30 oynanacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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