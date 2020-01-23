Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Sarı-Kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk ayak maçında, Rizespor ile 1-1 berabere kalmıştı. İşte maçla ilgili detaylar...

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener, Ahmet Çalık, Marcao, Linnes, Taylan, Lemina, Belhanda, Ömer, Sekidika, Adem Büyük

Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Abarhoun, Ivanildo Fernandes, Burak, Garmash, Oğuz Kaan, Vetrih, Sasse, Samudio, Oğulcan

İKİ TAKIMDAN BİRİ MAÇTAN GALİP AYRILMASI DURUMUNDA TUR ATLAYAN EKİP OLACAK

Rize'de oynanan ilk maç Emre Akbaba ile Fernando Boldrin'in karşılıklı golleri ile 1-1 sona ermişti. İki takımdan biri maçtan galip ayrılması durumunda tur atlayan ekip olacak. 0-0 beraberlik sarı-kırmızılılara yararken, 1-1'lik skor maçı uzatmaya götürecek. Diğer gollü beraberliklerde ise yeşil-mavili ekip adını bir üst tura yazdıracak

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 20:30 oynanacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.