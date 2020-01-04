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  3. Galatasaray Celil Yüksel’i Adanaspor’a kiraladı

Galatasaray Celil Yüksel’i Adanaspor’a kiraladı

Galatasaray'ın genç futbolcusu Celil Yüksel'in TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Celil Yüksel’i Adanaspor’a kiraladı

Galatasaray'ın genç futbolcusu Celil Yüksel'in TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA




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