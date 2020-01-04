Galatasaray, Celil Yüksel'i kiraladı
Galatasaray, alt yapısından yetişen genç oyuncusu Celil Yüksel'in TFF 1'inci Lig ekibi Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.
Galatasaray, alt yapısından yetişen genç oyuncusu Celil Yüksel'in TFF 1'inci Lig ekibi Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."
Kaynak: DHA
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