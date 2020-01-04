Galatasaray, Celil Yüksel'i kiraladı

Galatasaray, alt yapısından yetişen genç oyuncusu Celil Yüksel'in TFF 1'inci Lig ekibi Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

Kaynak: DHA