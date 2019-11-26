Galatasaray - Club Brugge maçından notlar

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında Galatasaray, grubun en kritik maçında evinde Club Brugge'ü ağırladı. Zorlu karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çaldı. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko üstlendi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için evinde Club Brugge karşısına çıktı. Grupta 4 maçta eksi 8 averajla 1 puan toplayabilen ve son sırada yer alan sarı kırmızılı takım, rakibini yenerek son maç olan PSG karşılaşması öncesi Avrupa Ligi'ne devam edebilmek için avantaj sağlamak istiyor. Grubun son maçında Brugge ise evinde Real Madrid'i konuk edecek. Galatasaray, grupta ilk maçta Brugge deplasmanında 0-0, ardından PSG'ye ve Real Madrid'e evinde 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid deplasmanında ise 6-0 gibi farklı bir skorla sahadan mağlup ayrıldı. Rakip ekip Brugge'ün ise grupta 2 puanı bulunuyor.

AVRUPA'DA GALİBİYETE HASRET

Avrupa'da galibiyete hasret olan Galatasaray, Avrupa kupalarında son 11 maçta 8 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Galatasaray, Brugge karşısında bu kötü gidişata da son vererek galip gelmek istiyor. Fatih Terim, zorlu maça Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Seri, Feghouli, Ömer, Belhanda, Adem ilk 11'i ile başladı. Rakip takım Club Brugge ise Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Ricca, Balanta, Rits, Vanaken, Diatta, Bonaventure, Openda ilk 11'i ile sahaya çıktı.

TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Fatih Terim, Süper Lig'de oynadıkları Başakşehir maçı kadrosuna göre 11'de 4 değişiklik yaptı. Başakşehir maçında görev alan Okan, Ahmet, Emre Taşdemir ve Babel ilk 11'de yer almazken, bu oyuncuların yerine Terim, Muslera, Seri, Nagatomo ve Belhanda'ya yer verdi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Zorlu maça sarı kırmızılı taraftarlar, tribünlerde yer yer boşluklar olmasına rağmen yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi oyuncuların ısındığı esnada taraftarlar, oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak yoğun destek gösterdi. Rakip ekip Brugge'nin taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünün çoğunluğunu doldurdu.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA