Galatasaray - Club Brugge maçının ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile karşılaşacak. Galatasaray, 5. hafta maçında Belçika'nın Club Brugge takımını ağırlayacak. Sarı Kırmızılılar, kendi evinde sahada üç puan elde etmek için performans sergileyecek. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge ekibini ağırlayacak.
Sarı kırmızılı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 283 maçında 99 galibiyet elde ederken, 110 mağlubiyet yaşadı.
Glatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak.
SARI KIRMIZILILARIN BELÇİKA TAKIMLARINA KARŞI 8. MAÇI
Galatasaray, Club Brugge karşılaşmasıyla Belçika takımlarına karşı 8. maçına çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, daha önce Belçika temsilcileriyle oynadığı 7 karşılaşmanın 3'ünde berabere kalırken, 4'ünde mağlup oldu.
Bu maçlarda 4 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 16 gole engel olamadı.
Galatasaray, Avrupa kupalarında Club Brugge ile yaptığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.
GALATASARAY - CLUB BRUGGE MAÇININ 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri, Ömer, Lemina, Belhanda, Feghouli, Adem Büyük.
Club Brugge: Mignolet, Ricca, Deli, Mechele, Mata, Balanta, Vanaken, Rits, Bonaventure, Diatta, Openda
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