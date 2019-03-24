Galatasaray 'da Tüzüğe göre yönetimin 1 ay içinde seçim kararı alması gerekiyor IHAAW230832-SPO/23-03-2019 - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, yıllık olağan mali genel kurulda, mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

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