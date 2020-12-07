Masterchef Ovmaç çorbası nasıl yapılır? | Ovmaç çorbası tarifi | Malzemeleri nelerdir?Gören bir daha baktı! Sinir krizi geçiren genç kadın yarı çıplak şekilde sokakta koştuHDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ gözaltına alındı!15 Aralık Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu|Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu? Masumlar Apartmanı 14. bölüm izle | Masumlar Apartmanı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE LİNKİAlay konusu oldu! Şeyma Subaşı'nın verdiği pozu ti'ye aldılarBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer'den flaş açıklama: Aşılar Türkiye'ye geldi mi?Fenerbahçe Beko - Olimpia Armani Milano maçı CANLI İZLE LİNKİDetaylar belli oldu! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE LİNKİ

Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılılar, Darıca Gençlerbirliği ile eşleşti. Peki, Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE LİNKİ

Türkiye Kupasını müzesine en çok götüren takımlardan birisi olan Galatasaray, bu sezon turnuvaya 5. turdan başladı. Geçtiğimiz hafta çekilen kuraların ardından Darıca Gençlerbirliği ile eşleşen Galatasaray, bu yıl da kupanın favorilerden birisi olarak görülüyor. Süper Lig'de, son 6 haftada 5 kez kazanan ve 1 kez beraberliği bulunan sarı-kırmızılıların, son haftalardaki bu formu taraftarını memnun ediyor. Ligde, üst üste gelen başarılı sonuçların ardından 23 puana ulaşarak lider Alanyaspor'u yakalayan Galatasaray, şampiyonluk yolunda önemli bir noktayı geride bırakmış oldu. Darıca Gençlerbirliği ise TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele ediyor. Darıca ekibi, bu ligde 19 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Kupası'nda 5. turun maç programı belli oldu. Buna göre, Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği mücadelesi, 15 Aralık Salı günü saat 21.00'de Türk Telekom Arena'da oynanacak. Mücadelenin hakemleri, Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli ve Emir Eray Eyisoy olacak. 

KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya, tüm 5. tur maçlarını kesintisiz olarak A Spor ekranlarından izleyicilerle buluşturacak. Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği mücadelesi de 15 Aralık Salı günü saat 21.00'de A Spor'dan naklen izlenebilir. 

KUPADA 5. TUR EŞLEŞMELERİ

15 ARALIK SALI

  • 13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor
  • 15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor
  • 17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon
  • 18.30 Göztepe-Bursaspor
  • 21.00 Galatasaray-Darıca GB

16 ARALIK ÇARŞAMBA

  • 13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor
  • 14.00 Gaziantep-Kocaelispor
  • 16.00 Alanyaspor-Adanaspor
  • 18.15 Trabzonspor-Adana Demir
  • 21.00 Fenerbahçe-Karacabey

17 ARALIK PERŞEMBE

  • 13.00 G.Birliği-Tuzla
  • 13.00 Konyaspor-Altınordu
  • 15.00 Antalyaspor-Boluspor
  • 17.00 Sivasspor-Giresunspor
  • 19.00 Başakşehir-Turgutlu
  • 21.00 Beşiktaş-Tarsus İY
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT