Türkiye Kupasını müzesine en çok götüren takımlardan birisi olan Galatasaray, bu sezon turnuvaya 5. turdan başladı. Geçtiğimiz hafta çekilen kuraların ardından Darıca Gençlerbirliği ile eşleşen Galatasaray, bu yıl da kupanın favorilerden birisi olarak görülüyor. Süper Lig'de, son 6 haftada 5 kez kazanan ve 1 kez beraberliği bulunan sarı-kırmızılıların, son haftalardaki bu formu taraftarını memnun ediyor. Ligde, üst üste gelen başarılı sonuçların ardından 23 puana ulaşarak lider Alanyaspor'u yakalayan Galatasaray, şampiyonluk yolunda önemli bir noktayı geride bırakmış oldu. Darıca Gençlerbirliği ise TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele ediyor. Darıca ekibi, bu ligde 19 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Kupası'nda 5. turun maç programı belli oldu. Buna göre, Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği mücadelesi, 15 Aralık Salı günü saat 21.00'de Türk Telekom Arena'da oynanacak. Mücadelenin hakemleri, Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli ve Emir Eray Eyisoy olacak.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya, tüm 5. tur maçlarını kesintisiz olarak A Spor ekranlarından izleyicilerle buluşturacak. Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği mücadelesi de 15 Aralık Salı günü saat 21.00'de A Spor'dan naklen izlenebilir.

KUPADA 5. TUR EŞLEŞMELERİ

15 ARALIK SALI

13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor

15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor

17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon

18.30 Göztepe-Bursaspor

21.00 Galatasaray-Darıca GB

16 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor

14.00 Gaziantep-Kocaelispor

16.00 Alanyaspor-Adanaspor

18.15 Trabzonspor-Adana Demir

21.00 Fenerbahçe-Karacabey

17 ARALIK PERŞEMBE