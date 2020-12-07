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Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılılar, Darıca Gençlerbirliği ile eşleşti. Peki, Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Kupasını müzesine en çok götüren takımlardan birisi olan Galatasaray, bu sezon turnuvaya 5. turdan başladı. Geçtiğimiz hafta çekilen kuraların ardından Darıca Gençlerbirliği ile eşleşen Galatasaray, bu yıl da kupanın favorilerden birisi olarak görülüyor. Süper Lig'de, son 6 haftada 5 kez kazanan ve 1 kez beraberliği bulunan sarı-kırmızılıların, son haftalardaki bu formu taraftarını memnun ediyor. Ligde, üst üste gelen başarılı sonuçların ardından 23 puana ulaşarak lider Alanyaspor'u yakalayan Galatasaray, şampiyonluk yolunda önemli bir noktayı geride bırakmış oldu. Darıca Gençlerbirliği ise TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele ediyor. Darıca ekibi, bu ligde 19 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Kupası'nda 5. turun maç programı belli oldu. Buna göre, Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği mücadelesi, 15 Aralık Salı günü saat 21.00'de Türk Telekom Arena'da oynanacak. Maçın hakemi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir. 

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya, tüm 5. tur maçlarını kesintisiz olarak A Spor ekranlarından izleyicilerle buluşturacak. Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği mücadelesi de 15 Aralık Salı günü saat 21.00'de A Spor'dan naklen izlenebilir. 

KUPADA 5. TUR EŞLEŞMELERİ

15 ARALIK SALI

  • 13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor
  • 15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor
  • 17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon
  • 18.30 Göztepe-Bursaspor
  • 21.00 Galatasaray-Darıca GB

16 ARALIK ÇARŞAMBA

  • 13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor
  • 14.00 Gaziantep-Kocaelispor
  • 16.00 Alanyaspor-Adanaspor
  • 18.15 Trabzonspor-Adana Demir
  • 21.00 Fenerbahçe-Karacabey

17 ARALIK PERŞEMBE

  • 13.00 G.Birliği-Tuzla
  • 13.00 Konyaspor-Altınordu
  • 15.00 Antalyaspor-Boluspor
  • 17.00 Sivasspor-Giresunspor

19.00 Başakşehir-Turgutlu

21.00 Beşiktaş-Tarsus İY

Onur Çelik
Spor Editörü


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