Galatasaray, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 29. hafta maçında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 29. hafta maçında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor ile 07.03.2021 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Galatasaray, Demir Grup Sivasspor Maç Sonucu Ne Oldu? Galatasaray - Demir Grup Sivasspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maç sonucu: Galatasaray Demir Grup Sivasspor 2 2 Galatasaray Demir Grup Sivasspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.03.2021 19:00

Galatasaray Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri

Ali Şansalan(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Özgür Ertem(2. Yardımcı Hakem), Sarper Barış Saka(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Serkan Ok(avar)

Galatasaray

Galatasaray İlk 11

1. Nestor Fernando Muslera, 4. Taylan Antalyalı, 7. Henry Chukwuemeka Onyekuru, 8. Ryan Guno Babel, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 10. Younes Belhanda, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 83. Gedson Carvalho Fernades

Yedekler

34. Okan Kocuk, 11. Halil İbrahim Dervişoğlu, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 22. Deandre Roselle Yedlın, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

35. Ali Şaşal Vural, 77. Ahmet Oğuz, 8. Robın Yalçın, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 58. Ziya Erdal, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 99. Tyler Domınıc Boyd, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare

Yedekler

30. Mamadou Samassa, 81. Muhammet Can Tuncer, 15. Alaaddin Okumuş, 20. Kerem Atakan Kesgin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

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Süper Lig 29. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 27 19 3 5 59 27 60 32 2 Galatasaray 28 18 4 6 55 23 58 32 3 Fenerbahçe 27 17 4 6 49 28 55 21 4 Trabzonspor 27 15 6 6 34 26 51 8 5 Hatayspor 28 13 7 8 48 35 46 13 6 Alanyaspor 27 12 7 8 41 27 43 14 7 Gaziantep FK 28 11 10 7 40 32 43 8 8 Fatih Karagümrük 28 11 8 9 43 37 41 6 9 Göztepe 27 9 9 9 37 32 36 5 10 Antalyaspor 27 7 14 6 25 30 35 -5 11 Sivasspor 27 7 13 7 31 32 34 -1 12 Konyaspor 26 8 8 10 33 31 32 2 13 Yeni Malatyaspor 28 7 10 11 35 39 31 -4 14 Kayserispor 27 8 7 12 22 32 31 -10 15 Kasımpaşa 27 8 5 14 30 43 29 -13 16 Başakşehir FK 28 7 8 13 30 45 29 -15 17 Çaykur Rizespor 27 6 10 11 31 44 28 -13 18 MKE Ankaragücü 27 7 5 15 31 45 26 -14 19 BB Erzurumspor 27 6 8 13 26 43 26 -17 20 Denizlispor 27 6 6 15 26 48 24 -22 21 Gençlerbirliği 27 5 6 16 22 49 21 -27

Süper Lig 29. hafta Fikstür sonuçları