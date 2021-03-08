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Galatasaray, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 29. hafta maçında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 29. hafta maçında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 29. hafta maçında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor ile 07.03.2021 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Galatasaray - Demir Grup Sivasspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maç sonucu:

GALATASARAY DEMİR GRUP SİVASSPOR
Galatasaray Demir Grup Sivasspor
2 2

Galatasaray Demir Grup Sivasspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.03.2021 19:00

Galatasaray Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri

Ali Şansalan(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Özgür Ertem(2. Yardımcı Hakem), Sarper Barış Saka(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Serkan Ok(avar)

GALATASARAYGalatasaray

Galatasaray İlk 11

1. Nestor Fernando Muslera, 4. Taylan Antalyalı, 7. Henry Chukwuemeka Onyekuru, 8. Ryan Guno Babel, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 10. Younes Belhanda, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 83. Gedson Carvalho Fernades

Yedekler

34. Okan Kocuk, 11. Halil İbrahim Dervişoğlu, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 22. Deandre Roselle Yedlın, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

DEMİR GRUP SİVASSPORDemir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

35. Ali Şaşal Vural, 77. Ahmet Oğuz, 8. Robın Yalçın, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 58. Ziya Erdal, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 99. Tyler Domınıc Boyd, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare

Yedekler

30. Mamadou Samassa, 81. Muhammet Can Tuncer, 15. Alaaddin Okumuş, 20. Kerem Atakan Kesgin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 29. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş27193559276032
2Galatasaray28184655235832
3Fenerbahçe27174649285521
4Trabzonspor2715663426518
5Hatayspor28137848354613
6Alanyaspor27127841274314
7Gaziantep FK28111074032438
8Fatih Karagümrük2811894337416
9Göztepe279993732365
10Antalyaspor277146253035-5
11Sivasspor277137313234-1
12Konyaspor2688103331322
13Yeni Malatyaspor2871011353931-4
14Kayserispor278712223231-10
15Kasımpaşa278514304329-13
16Başakşehir FK287813304529-15
17Çaykur Rizespor2761011314428-13
18MKE Ankaragücü277515314526-14
19BB Erzurumspor276813264326-17
20Denizlispor276615264824-22
21Gençlerbirliği275616224921-27

Süper Lig 29. hafta Fikstür sonuçları

06.03.2021Denizlispor3-2Yeni Malatyaspor
06.03.2021Beşiktaş2-1Gaziantep FK
07.03.2021Gençlerbirliği0-1Başakşehir FK
07.03.2021Hatayspor1-3Kayserispor
07.03.2021Galatasaray2-2Sivasspor
07.03.2021Fatih Karagümrük0-1MKE Ankaragücü
08.03.2021Konyaspor Fenerbahçe
08.03.2021Göztepe BB Erzurumspor
08.03.2021Trabzonspor Alanyaspor
08.03.2021Antalyaspor Kasımpaşa
Tayfun Altuntaş
Editör
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