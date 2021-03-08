Galatasaray, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 29. hafta maçında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 29. hafta maçında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 29. hafta maçında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor ile 07.03.2021 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor Maç Sonucu Ne Oldu?
Galatasaray - Demir Grup Sivasspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maç sonucu:
|Galatasaray
|Demir Grup Sivasspor
|2
|2
Galatasaray Demir Grup Sivasspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.03.2021 19:00
Galatasaray Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri
Ali Şansalan(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Özgür Ertem(2. Yardımcı Hakem), Sarper Barış Saka(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Serkan Ok(avar)
Galatasaray
Galatasaray İlk 11
1. Nestor Fernando Muslera, 4. Taylan Antalyalı, 7. Henry Chukwuemeka Onyekuru, 8. Ryan Guno Babel, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 10. Younes Belhanda, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 83. Gedson Carvalho Fernades
Yedekler
34. Okan Kocuk, 11. Halil İbrahim Dervişoğlu, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 22. Deandre Roselle Yedlın, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı
Teknik Sorumlu
Fatih Terim
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Demir Grup Sivasspor İlk 11
35. Ali Şaşal Vural, 77. Ahmet Oğuz, 8. Robın Yalçın, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 58. Ziya Erdal, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 99. Tyler Domınıc Boyd, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare
Yedekler
30. Mamadou Samassa, 81. Muhammet Can Tuncer, 15. Alaaddin Okumuş, 20. Kerem Atakan Kesgin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode
Teknik Sorumlu
Rıza Çalımbay
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 29. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|27
|19
|3
|5
|59
|27
|60
|32
|2
|Galatasaray
|28
|18
|4
|6
|55
|23
|58
|32
|3
|Fenerbahçe
|27
|17
|4
|6
|49
|28
|55
|21
|4
|Trabzonspor
|27
|15
|6
|6
|34
|26
|51
|8
|5
|Hatayspor
|28
|13
|7
|8
|48
|35
|46
|13
|6
|Alanyaspor
|27
|12
|7
|8
|41
|27
|43
|14
|7
|Gaziantep FK
|28
|11
|10
|7
|40
|32
|43
|8
|8
|Fatih Karagümrük
|28
|11
|8
|9
|43
|37
|41
|6
|9
|Göztepe
|27
|9
|9
|9
|37
|32
|36
|5
|10
|Antalyaspor
|27
|7
|14
|6
|25
|30
|35
|-5
|11
|Sivasspor
|27
|7
|13
|7
|31
|32
|34
|-1
|12
|Konyaspor
|26
|8
|8
|10
|33
|31
|32
|2
|13
|Yeni Malatyaspor
|28
|7
|10
|11
|35
|39
|31
|-4
|14
|Kayserispor
|27
|8
|7
|12
|22
|32
|31
|-10
|15
|Kasımpaşa
|27
|8
|5
|14
|30
|43
|29
|-13
|16
|Başakşehir FK
|28
|7
|8
|13
|30
|45
|29
|-15
|17
|Çaykur Rizespor
|27
|6
|10
|11
|31
|44
|28
|-13
|18
|MKE Ankaragücü
|27
|7
|5
|15
|31
|45
|26
|-14
|19
|BB Erzurumspor
|27
|6
|8
|13
|26
|43
|26
|-17
|20
|Denizlispor
|27
|6
|6
|15
|26
|48
|24
|-22
|21
|Gençlerbirliği
|27
|5
|6
|16
|22
|49
|21
|-27
Süper Lig 29. hafta Fikstür sonuçları
|06.03.2021
|Denizlispor
|3-2
|Yeni Malatyaspor
|06.03.2021
|Beşiktaş
|2-1
|Gaziantep FK
|07.03.2021
|Gençlerbirliği
|0-1
|Başakşehir FK
|07.03.2021
|Hatayspor
|1-3
|Kayserispor
|07.03.2021
|Galatasaray
|2-2
|Sivasspor
|07.03.2021
|Fatih Karagümrük
|0-1
|MKE Ankaragücü
|08.03.2021
|Konyaspor
|Fenerbahçe
|08.03.2021
|Göztepe
|BB Erzurumspor
|08.03.2021
|Trabzonspor
|Alanyaspor
|08.03.2021
|Antalyaspor
|Kasımpaşa