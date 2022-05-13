Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 37.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Galatasaray – Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: GALATASARAY – ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 37.haftasındaki Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçı 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.00'da başlayacak.

Maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını ise Ali Tuna ve Murat Engin Gözütok yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.