TikTok fenomeni Mika Raun, ağlayarak açıkladı! Kendisine hakaret üstüne hakaret etti!Ünlü şarkıcı Hande Yener erkeklere meydan okudu! "Erkek düzenin sonu gelmek zorundadır"Galatasaray – Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Eda Nur'a cinsel saldırı davasında flaş gelişme!Çaykur Rizespor – Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Son dakika! MSB duyurdu! 52 terörist öldürüldü! "İnlerine giriyoruz"Fenerbahçe – Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Korku filmi gerçek oldu! Beyaz çarşaflı kişiyi görenler ne yapacağını şaşırdı!Alanyaspor – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Giresunspor – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Galatasaray – Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray – Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 37.haftasında Galatasaray  ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray – Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray – Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 37.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray  ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Galatasaray – Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO SÜPER LİG: GALATASARAY – ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 37.haftasındaki Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçı 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü Ali Sami  Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.00'da başlayacak. 

Maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını ise Ali Tuna ve Murat Engin Gözütok yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT