Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 20. hafta oynanacak maçların merak edilen sorularına haberlerimizde yer verdik. Bu hafta oynanacak Galatasaray - Denizlispor maçı, futbolseverlerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Galatasaray, ligde 18 maça çıktı ve 33 puan toplayarak 4. sırada yer aldı. Denizlispor ise 18 maçta, 14 puanla 21. sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY- DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 20.haftasında oynanacak olan Galatasaray - Denizlispor maçı, 20 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı, Suat Arslanboğa yönetecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Galatasaray - Denizlispor maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Çarşamba günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den bu maçı izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ