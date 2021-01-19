Galatasaray - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 20. hafta oynanacak maçların merak edilen sorularına haberlerimizde yer verdik. Bu hafta oynanacak Galatasaray - Denizlispor maçı, futbolseverlerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Galatasaray, ligde 18 maça çıktı ve 33 puan toplayarak 4. sırada yer aldı. Denizlispor ise 18 maçta, 14 puanla 21. sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
GALATASARAY- DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 20.haftasında oynanacak olan Galatasaray - Denizlispor maçı, 20 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı, Suat Arslanboğa yönetecek.
HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Galatasaray - Denizlispor maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Çarşamba günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den bu maçı izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Denizlispor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray (6G 2B), son dört iç saha karşılaşmasında rakibine puan vermedi.
- Galatasaray'a rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçının yedisini kaybeden Denizlispor, kalesini gole kapattığı tek karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı (Ağustos 2019'da 2-0).
- Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray (4G 2B), bu karşılaşmaların dördünde gol yemedi.
- Süper Lig'de çıktığı son üç deplasmanda 5 paun toplayan Denizlispor (1G 2B), dört maçlık bir yenilmezlik serisini en son Ekim-Kasım 2007 arasında yakalamıştı.
- Galatasaray bu sezon ilk golü yediği dört Süper Lig maçını da kaybederken; Denizlispor açılış golünü attığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi (3G 2B).
- Arda Turan, Galatasaray formasıyla iç sahada çıktığı son üç Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağladı (1 gol & 2 asist).
- 2009/10 sezonundan bu yana Süper Lig'de Denizlispor'a ilk kez rakip olmaya hazırlanan Arda Turan, o sezon oynanan iki karşılaşmada rakip filelere birer gol göndermişti.
- Fernando Muslera, Haziran 2020'deki Çaykur Rizespor maçından bu yana Süper Lig'de ilk kez forma giymeye hazırlanıyor. Galatasaray o karşılaşmadan sonra oynadığı 25 maçın sadece sekizinde kalesini gole kapatabildi.
- Denizlispor santrforu Hugo Rodallega, Süper Lig'de çıktığı son beş deplasman maçında da rakip fileleri havalandırdı (toplam 6 gol).
- Denizlispor'a rakip olduğu son dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Fatih Terim (1G), daha önceki toplam yedi karşılaşmada mağlubiyet almamıştı (6G 1B).