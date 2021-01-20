Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Denizlispor karşılaştı.

Maçın ilk yarısı 8. dakikada Emre Akbaba'nın, 17. dakikada Sofiane Feghouli'nin ve 45+1'de Ryan Donk'un attığı goller sonucunda ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda nefesler tutuldu. Denizlispor'un tek golünü 48. dakikada Veton Husta attı. Maç 3-1 oldu Denizlispor oyuncusu Muhammed Özkal, 60. dakikada kendi kalesine attığı golle Galatasaray'a sayı getirdi. 4-1 olan maçta Galatasaray, Belhanda'nın 64. dakikada attığı golle maçı 5-1 yaptı. 90+2'de Galatasaraylı oyuncu Sekidika maçı 6-1 yaptı.

Galatasaray - Denizlispor maçı, ev sahibi takımın 6-1 galibiyeti ile sona erdi.

GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

3. dakikada Babel'in ceza sahası yayı içinden vuruşunda, yerden giden top yandan auta çıktı.

7. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

8. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Feghouli'nin ara pasında ceza sahasına hareketlenen Belhanda, sol çaprazda son anda yatarak topu penaltı noktasına doğru çevirdi. Uygun durumdaki Emre Akbaba, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

17. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Linnes'in sağdan ortasında altıpas önündeki Babel topu kontrol etti. Kaleye sırtı dönük olan Hollandalı futbolcunun dönmesine izin vermeyen Leismann'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Feghouli'ye geldi. Cezayirli oyuncu, bekletmeden düzgün bir şut çıkardı ve topu uzak direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 2-0.

35. dakikada Sagal'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Recep Niyaz, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda zamanında çıkan Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde savunmadaki Recep Niyaz'ın uzaklaştırmak istediği top yükseklik kazanarak altıpasa düştü. Pozisyonu iyi takip eden Donk, yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Pantilimon'un sağından ağlara gönderdi: 3-0.

Galatasaray karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde bitirdi.

İkinci yarının detayları birazdan...

GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Galatasaray'da ligde son yapılan Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde 6 değişikliğe gidildi.

Ligin 19. haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de 3'ü zorunlu 6 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Denizlispor maçına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Arda Turan ve Ryan Babel kadrosuyla başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor, Emre Kılınç, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol yer aldı.

Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan futbolculardan Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan sakatlığı, Mbaye Diagne kart cezası nedeniyle kadroya giremedi, Okan Kocuk, Etebo ve Luyindama yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Muslera, Linnes, Donk, Emre Akbaba, Feghouli ve Babel 11'de maça başladı.

MUSLERA, 220 GÜN SONRA SARI-KIRMIZI FORMAYLA SAHADA

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 220 gün sonra sarı-kırmızılı formayla bir maça çıktı.

Ligde geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında bacağı kırılan tecrübeli file bekçisi, yaklaşık 7 ay sonra bir karşılaşmada forma giydi.

ARDA TURAN'DAN JEST

Sarı-kırmızılı ekipte Arda Turan, kaptanlık pazubendini Fernando Muslera'ya devretti.

Yaşadığı uzun sakatlık sürecini atlatıp 220 gün sonra sahalara dönen Muslera, Yukatel Denizlispor müsabakasına kaptan olarak çıktı.

Ligde bu sezon maçlara kaptan olarak çıkan Arda Turan'ın karşılaşma öncesinde soyunma odasında pazubendi tecrübeli file bekçisine vererek jest yaptığı bildirildi.

FEGHOULİ 4 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ

Sakatlığını atlatan Sofiane Feghouli, ligde 4 maç sonra forma giydi.

Ligin 15. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında sakatlanan Cezayirli futbolcu, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş müsabakalarında yer alamadı.

Sakatlığının geçmesinin ardından Beşiktaş derbisinde kadroya giren ancak süre alamayan Feghouli, Yukatel Denizlispor mücadelesine ilk 11'de başladı.

FALCAO VE DİAGNE'NİN YOKLUĞUNDA SANTRFORDA RYAN BABEL OYNADI

Fatih Terim, santrforları Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda bu bölgede Ryan Babel'i oynattı.

Falcao ile bu bölgede daha önce oynattığı Oğulcan Çağlayan'dan sakatlığı, Diagne'den ise kart cezası nedeniyle yararlanamayan Terim, genelde sol kanatta görev verdiği Babel'i santrfora çekti.

DENİZLİSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, son lig müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Ege temsilcisi, müsabakaya Costel Pantilimon,Tiago Lopes, Muhammet Özkal, Fabiano Leismann, Zakarya Bergdich, Radoslaw Murawski, Mattheiu Dossevi, Hadi Sacko, Recep Niyaz, Angelo Sagal ve Hugo Rodallega ilk 11'i ile çıktı.

Yeşil-siyahlı takımın yedek kulübesinde Cenk Gönen, Ahmad Yasin, Sakıb Aytaç, Federico Varela, Veton Tusha, Mert Sarıkuş, Özer Özdemir, Emirhan Kaşcıoğlu, Alihan Kalkan, Muhammed Kıryolcu yer aldı.

Ligde son oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor mücadelesinin ilk 11'inde yer alan futbolculardan Özer Özdemir yedeğe çekilirken, Muris Mesanovic kadroya alınmadı. Bu oyuncuların yerinde Bergdich ve Rodallega forma giydi.