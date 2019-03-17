Galatasaray deplasmandaki 6. galibiyetini aldı
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda Bursaspor'u mağlup ederek bu sezon ligde dış sahadaki 6. galibiyetini elde etti.
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda Bursaspor'u mağlup ederek bu sezon ligde dış sahadaki 6. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar böylece dış sahadaki 21. puanını aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray kritik Bursaspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı ve şampiyonluk yarışına devam etti. Bu sezon aldığı 4 yenilgiyi de deplasmandaki maçlarda yaşayan sarı-kırmızılılar, bu sezonki 13. dış müsabakasında 6. galibiyetini almış oldu. Cimbom ayrıca 3 kez de berabere kaldı.
Aslan dışarıdaki mücadelelerde 21 puan toplarken, 18 gol atıp, 17 golü engelleyemedi.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.