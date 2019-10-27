Galatasaray derbide yine gülemedi

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaş derbisinde de 3 puan alamadı.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sezonki ikinci derbisine çıkan sarı-kırmızılılar yine galip gelemedi. Aslan ligin 6. haftasında da Türk Telekom Stadyum'nda karşı karşıya geldiği Fenerabhçe ile de 0-0 berabere kaldı. Cimbom bu müsabakalarda rakip fileleri de havalandıramadı.

Kaynak: İHA