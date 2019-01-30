Galatasaray Derneği'ndeki cinayette emekli bekçiye müebbet istemi

BURSA'nın Yenişehir ilçesindeki Galatasaraylılar Derneği'nde, Galatasaray maçını izleyen Aytaç Çalım'ı (31) aralarında çıkan tartışmada tabanca ile vurarak öldürdüğü, kendisine engel olmak isteyen Çalım'ın kardeşi Erman Çalım'ı (26) da yaraladığı, 2 kişiyi de vurmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan emekli bekçi Ali Uzun'a (52), duruşma savcısı, müebbet hapis ve 3 kez 15'er yıl hapis cezası verilmesini istedi.

Olay, 1 Şubat 2018 tarihinde Yenişehir ilçesinde bulunan Bursa Yenişehir Galatasaray Taraftarlar Derneğin'de meydana geldi. İddiaya göre saat 21.30 sıralarında derneğe gelen Ali Uzun, "Burada akvaryum var mı?" diye sorup, gitti. Kısa süre sonra tekrar gelen Uzun, Konyaspor ile Galatasaray arasında Konya'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçını izleyen Aytay Çalım ile tartıştı. Tartışma sırasında tabancasını çekip, dernekte bulunanların gözü önünde, evli ve 2 çocuk babası Aytay Çalım'a kurşun yağdırdı. Çalım'ın kardeşi Erman Çalım, saldırganı engellemeye çalıştı ancak kendisi de vuruldu. Uzun, buradaki 2 kişiye de ateş atet ancak vuramadı. Olayda ağabey Çalım hayatını kaybederken yaralanan kardeşi, hastaneden tedavi edildi. Olaydan sonra tutuklanan emekli bekçi Ali Uzun'un "adam öldürmek" ve "adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın görülmesine dün devam edildi.

'ÖLDÜRMEK AMACIM YOKTU'

İddianamede hakkında toplam 36 yıla kadar hapis cezası istenen Uzun, ifadesinde eskiden balıkçı olan derneğe girdiğinde akvaryum ve balık satılıp satılmadığını sorduğunu ancak kendisine küfürle karşılık verildiğini iddia ederek, "On kişilik grup üzerime gelince, ben de kendimi korumak amacıyla silahımı çektim. Korkutmak amacıyla ateş ettim" dedi.

Olaydan yaralı kurtulan Erman Çalım ise sanığın gerçekleri söylemediğini savundu. Çalım, "Maç izliyorduk. O sırada sanık içeriye girip, akvaryum ve balıkçı aradığını söyledi. Ağabeyim, kendisiyle konuştu. Buranın dernek olduğunu söyleyip, çıkmasını rica etti. Kısa süre sonra sanık tekrar içeri girdi. Tabancayı ağabeyimin kafasına ve göğsüne dayayıp ateş etti. Aynı şekilde beni de öldürmek istedi. Ama bir hamle ile kurtularak, omuzumdan yaralandım" diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen Ahmet S. ise "Erman ve Aytaç ile aynı masada oturup, maç izliyorduk. O sırada sanık içeriye girip, akvaryum ve balıkçı aradığını söyledi. Hal ve hareketlerinden alkollü olduğunu gözlemledik. Dernek başkanımız olan Aytaç kendisi ile konuştu. Burasının dernek olduğunu söyleyip, çıkmasını rica etti. Dışarı çıkan sanık, kısa süre sonra yeniden geldi, Aytaç'a silahını doğrultarak ateş etti. Yerde kanlar içinde yatan Aytaç'ın "iki evladım var, ne olur vurma" demesiyle sanık, Aytaç'ın başına doğru eğildi. "Ben yandım sen de yanacaksın" diyerek, tabancayı başına ve kalbine doğru ateşleyerek, öldürdü" dedi.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıklayarak, Uzun'un 1 kişiyi öldürmekten 1 kez müebbet ile 1 kişiyi yaralayıp, 2 kişiyi de vurmaya teşebbüsten 3 kez 15'er yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşma, karar için 26 Şubat 2019 tarihine ertelendi.

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DHA