Galatasaray, Diagne’yi KAP’a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, taraftarların uzun süredir heyecanla beklediği forvet transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Kaynak: İHA