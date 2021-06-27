Yeni sezon çalışmalarına erkenden başlayan Galatasaray, bu kapsamda ilk hazırlık maçında Romanya ekibi Dinamo Bükreş ile kozlarını paylaşıyor. Sarı kırmızılı takımın eksiklerini görmesi için iyi bir test olması beklenen maçı izlemek isteyen futbolseverler de maçı izlemek için internet arama motorlarında Galatasaray - Dinamo Bükreş hazırlık maçı canlı izle | Galatasaray TV (GS) canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor. Maçın canlı yayını haberimizde...

GALATASARAY- DİNAMO BÜKREŞ HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray ile Dinamo Bükreş arasında oynanacak olan hazırlık maçı Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 27 Haziran Pazar günü oynanacak. Mücadele saat18.00'de başlayacak.

Mücadeleyi aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY- DİNAMO BÜKREŞ HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY- DİNAMO BÜKREŞ HAZIRLIK MAÇI GALATASARAY(GS) TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Galatasaray ile Dinamo Bükreş arasında oynanacak olan mücadele Galatasaray Televizyonu’ndan ve YouTube kanalımızdan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY(GS) TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Dinamo Bükreş maçı ilk 11'i: Berk, Yedlin, Alpaslan, Babel, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Luyindama, Mostafa Mohamed, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Feghouli.