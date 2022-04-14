Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Ukrayna'daki çocuklara yardım elini uzatmak isteyen Galatasaray ile Dinamo Kiev karşı karşıya geliyor. Basın mensupları ve taraftarlara açık olan maçın biletleri Doğu Tribünü 50 TL ve 100 TL, Kuzey Kale arkası 25 TL olarak belirlendi. Bu kapsamda bu anlamlı maçı izlemek isteyenler için Galatasaray - Dinamo Kiev hazırlık maçı canlı izle | Galatasaray - Dinamo Kiev maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

GALATASARAY - DİNAMO KİEV HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray ile Dinamo Kiev arasında oynanacak olan hazırlık maçı 14 Nisan Perşembe günü Nef Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 17.00'da başlayan mücadeleyi TRT Spor ekranlarından naklen izlenebiliyor.

GALATASARAY - DİNAMO KİEV HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Galatasaray ile Dinamo Kiev arasındaki hazırlık maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Galatasaray: Pena, Boey, Semih, Marcao ,Ömer, Pulgar, Berkan, Morutan, Cicaldau, Babel, Halil.

Dinamo Kiev: Bushchan, Dubinchak, Popov, Syrota, Karavaev ,Sydorchuk, Shaparenko ,Buialskyi, Antiukh ,Tsygankov, Vanat.