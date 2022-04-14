Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Ukrayna'daki çocuklara yardım elini uzatmak isteyen Galatasaray ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Basın mensupları ve taraftarlara açık olan maçın biletleri Doğu Tribünü 50 TL ve 100 TL, Kuzey Kale arkası 25 TL olarak belirlendi. Bu kapsamda bu anlamlı maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Galatasaray - Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtları haberimizde...

GALATASARAY - DİNAMO KİEV HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray ile Dinamo Kiev arasında oynanacak olan hazırlık maçı 14 Nisan Perşembe günü oynanacak. Nef Stadyumu'ndaki mücadele saat 17.00'da başlayacak.

Öte yandan Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan bilgilendirmede göre tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu olacak, ayrıca 0-6 yaş arası çocuklar mücadeleyi ücretsiz olarak izleyebilecekler.

GALATASARAY - DİNAMO KİEV HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray ile Dinamo Kiev arasındaki hazırlık maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.