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  3. Galatasaray Doğa Sigorta - Bahçeşehir Koleji: 88-73

Galatasaray Doğa Sigorta - Bahçeşehir Koleji: 88-73

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Klobucar 8, Göksenin Köksal 8, Harrison 16, Hayes 25, Arapovic 7, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Ege Arar 8, Erol Can Çinko, Webster...

Galatasaray Doğa Sigorta - Bahçeşehir Koleji: 88-73

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Ozan Çakar

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Klobucar 8, Göksenin Köksal 8, Harrison 16, Hayes 25, Arapovic 7, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Ege Arar 8, Erol Can Çinko, Webster 16

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Harris 11, Rautins 14, Cevat Alper Özcan 2, White 13, Slaughter 11, Can Altıntığ 7, Emir Preldzic 2, Colom 13

1'İNCİ PERİYOT: 21-24

İLK YARI: 38-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-57

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17'nci hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta kendi sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 88-73 yendi.

DHA

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