Galatasaray Doğa Sigorta - Frutti Extra Bursaspor: 84-70

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Semih Vural, Özge Şentürk

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Harrison 25, Webster 4, Göksenin Köksal 13,Poythress 10, Auguste 5, Whittington 14, Yiğit Arslan 8, Can Korkmaz 3, Ege Arar 2, Caner Erdeniz, Emir Gökalp

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Freeman 12, Lopez 12, Jones 12, Olaseni 7,İzzet Türkyılmaz 9, Tevfik Akdamar, Can Maxim Mutaf, Riley 16, Tuğberk Gedikli, Evren Büker, Dusan Cantekin 2

1'İNCİ PERİYOT: 18-14

İLK YARI: 36-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-52

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Galatasaray Doğa Sigorta sahasında konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'u 84-70 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligdeki 9'uncu galibiyetini alırken Bursa temsilcisi 7'nci kez mağlubiyet yaşadı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA