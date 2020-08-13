Fatih Terim'in joker oyuncularından birisi olan Ryan Donk, uzun süren sözleşme görüşmelerinin ardından sarı-kırmızılı ekiple anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Mustafa Cengiz'in, "İndirimler konusunda bizi çok zorlayan dört oyuncu var" açıklamalarının ardından o isimlerden birisini Donk olduğu söylenmişti.

TRT Spor'un haberine göre yeni sözleşme görüşmelerinde tecrübeli Hollandalı futbolcu Ryan Donk ile uzlaşma sağlandı. Donk, sözleşmesinde indirime giderek Galatasaray ile devam dedi.

Donk’un daha önce yıllık 1 milyon 895 bin euro kazandığı belirtilirken, sarı kırmızılıların sözleşme uzatmak için tecrübeli oyuncuya yaklaşık 800 bin euro teklif ettiği kaydedildi.

Donk'un, önerilen rakamı kabul ettiği ve yeni sözleşmenin birkaç gün içinde imzalanacağı öğrenildi.

RYAN DONK KİMDİR?

2016 yılında Galatasaray kadrosuna katılan Ryan Donk, 1986 yılında Hollanda'da dünyaya geldi. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kariyerinde birçok kulüp bulunuyor. Futbol hayatına 2002 yılında Hollanda'nın Zeeburgia takımında başlayan Donk, Hollanda'nın köklü ekiplerinden AZ Alkmaar'ın dikkatini çekmeye başardı. Uzun yıllar AZ Alkmaar forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu, bir dönem Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiralanmıştı. 2009 yılında Club Brugge'e transfer olan Donk, Belçika ekibinde geçirdiği yılların ardından Kasımpaşa'ya transfer oldu. Kasımpaşa'nın ardından son durağı Galatasaray olan tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giyerken bir dönem Real Betis'e kiralanmıştı.

Galatasaray'da 121 maça çıkan Donk, 6 gol 8 asistle oynadı.